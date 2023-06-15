Компания VK намерена помочь Чувашии в развитии цифровых технологий

В планах, в частности, оценить туристический поток республики, определить реальные точки притяжения и достаточность инфраструктуры в этих локациях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Заместитель вице-президента VK Ирина Алексеева и заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики - министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой VK.

"Стороны планируют использовать технологии ИИ [искусственного интеллекта] и предиктивную аналитику для повышения качества городской среды, поддержки малого и среднего бизнеса и роста инвестиционной привлекательности региона", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, геоаналитические сервисы VK Predict помогут оценить туристический поток Чувашии, определить реальные точки притяжения и достаточность инфраструктуры в этих локациях. Результаты исследований позволят развивать малые города республики, оптимизировать транспортную инфраструктуру и систему благоустройства. Стороны также планируют проводить мероприятия и хакатоны для популяризации цифровых отраслей в регионе.

По словам Краснова, для республики важно развитие сферы цифровых сервисов и внедрение высокотехнологичных решений. "Уверен, что мы сможем реализовать совместно с VK много интересных и полезных цифровых сервисов для жителей Чувашии", - приводятся слова Краснова в сообщении.

Заместитель вице-президента VK считает, что технологии помогут проверять гипотезы при развитии туристической и городской инфраструктуры региона. "Это позволяет создавать новые объекты и сервисы с фокусом на потребности и запросы жителей и путешественников. Уверена, что наше партнерство станет основой для развития региона и малых городов республики Чувашия", - процитировали Алексееву в пресс-службе VK.

VK - крупнейшая российская технологическая компания. Продуктами и сервисами VK пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты компании позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов - от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.