"Яндекс Маркет" выкупил товары российского подразделения Adidas

Это больше 50 тыс. вещей из коллекций всех категорий Adidas, включая лимитированные капсулы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Товары российского подразделения спортивного бренда Adidas доступны для заказа на "Яндекс Маркете".

"На "Яндекс Маркете" теперь можно заказать одежду, обувь и аксессуары Adidas, которые сервис выкупил у российского подразделения немецкого бренда. Это больше 50 тыс. вещей из коллекций всех категорий Adidas, включая лимитированные капсулы", - сказано в сообщении пресс-службы сервиса.

Отмечается, что в ассортименте теперь есть обувь, одежда и аксессуары немецкого бренда с коллекциями Adidas Originals. Также сервис начал продавать товары из лимитированных коллекций, среди которых, в частности, Y-3, Stella McCartney, Pharrell Williams, Pusha T, Paolina Russo, Jeremy Scott, Human Made, Lego. "Товары из маркета можно получить разными способами: с доставкой, в пунктах выдачи заказов или постаматах. Покупатели могут воспользоваться примеркой вещей, для которых действует эта возможность, - при доставке курьер подождет 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные. Маркетплейс подсказывает в карточке товара, можно ли его померить. Если вещь не подходит, покупатель может сразу ее вернуть", - добавили в пресс-службе.

Ранее президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал ТАСС, что новые владельцы Adidas в РФ могут открыть магазины и наиболее вероятным претендентом на покупку российского бизнеса является ближневосточная группа Daher. Когда откроются магазины Adidas в РФ, точно еще неизвестно, пока идут переговоры по площадкам, рассказали ТАСС источники на рынке коммерческой недвижимости. Позже представитель Adidas сообщил, что компания продолжает процесс закрытия бизнеса на территории России.

О приостановке деятельности в России Adidas сообщил 9 марта 2022 года. Розничные магазины сети закрылись 14 марта.