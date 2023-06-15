ЦБ утвердил направления развития информбезопасности финансовой сферы

Регулятор намерен усовершенствовать механизм возврата похищенных денег и предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через Госуслуги и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России утвердил стратегический документ о защите прав потребителей финансовых услуг и повышении уровня доверия к цифровым технологиям, основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023-2025 годы опубликованы на сайте ЦБ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Для противодействия мошенническим операциям регулятор намерен усовершенствовать механизм возврата похищенных денег. Планируется повысить качество сведений о платежных реквизитах злоумышленников в информационном обмене между банками, противостоять так называемым дропперам с помощью экономических барьеров. Будет введен самозапрет на выдачу онлайн-кредитов и займов и ужесточены требования к проверке потенциального заемщика до одобрения кредитной заявки. Также Банк России собирается привлечь к борьбе с телефонным мошенничеством операторов связи и наладить между ними и банками обмен информацией об абонентах", - говорится в сообщении.

Банк России также предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через портал "Госуслуги" и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении. В ЦБ считают, что это позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах. Кроме того, Банк России расширит и усложнит сценарий атак для киберучений, которые регулятор проводит с банками ежегодно с 2019 года.

В то же время ЦБ будет контролировать процесс перехода финансовых организаций на отечественные информационные технологии (соответствующий закон подписан 13 июня 2023 года). Банк России продолжит формировать условия для безопасного внедрения цифровых и платежных технологий путем развития регулирования, а также определения стандартов информационной безопасности.

В ЦБ отметили, что при подготовке документа были учтены предложения, поступившие после его общественного обсуждения с финансовыми организациями.