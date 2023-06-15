Венесуэла запустила российскую платежную систему "Мир"

Система сейчас работает примерно в 10 странах, еще более чем в 15 государствах выразили готовность внедрить ее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Венесуэла уже запустила российскую платежную систему "Мир".

Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес.

Платежная система "Мир" "уже работает" в Венесуэле, сказал президент Центрального банка Венесуэлы, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Первыми странами, банки которых начали принимать карты "Мир", стали Белоруссия и Казахстан в 2018 году. В настоящий момент эта российская платежная система работает примерно в 10 странах, еще более чем в 15 государствах выразили готовность внедрить ее.