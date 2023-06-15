15 июня, 08:41
ПМЭФ

Венесуэла запустила российскую платежную систему "Мир"

Алексей Даничев/ РИА Новости
Президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес
© Алексей Даничев/ РИА Новости

Система сейчас работает примерно в 10 странах, еще более чем в 15 государствах выразили готовность внедрить ее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Венесуэла уже запустила российскую платежную систему "Мир".

Читайте также
Глава НСПК считает, что конкурента системы "Мир" не удастся создать за несколько месяцевПосол Индонезии сообщил, что использование в стране платежной системы "Мир" обсуждаетсяВ Иране допустили скорый запуск системы "Мир"

Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес.

Платежная система "Мир" "уже работает" в Венесуэле, сказал президент Центрального банка Венесуэлы, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Первыми странами, банки которых начали принимать карты "Мир", стали Белоруссия и Казахстан в 2018 году. В настоящий момент эта российская платежная система работает примерно в 10 странах, еще более чем в 15 государствах выразили готовность внедрить ее. 

Теги:
ВенесуэлаПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация