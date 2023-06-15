ОАК планирует поставить "Якутии" самолеты Ту-214

Компании до 2030 года может надобиться 12 таких самолетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. ОАК может поставить авиакомпании "Якутия" самолеты Ту-214, говорится в сообщении корпорации. Соответствующий документ был подписан в рамках ПМЭФ-2023.

"На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о намерениях между правительством Республики Саха (Якутия) и ПАО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"), - отмечается в сообщении. - По условиям соглашения правительство Республики Саха выразило заинтересованность в приобретении в парк республиканской авиакомпании "Якутия" воздушных судов Ту-214. Детали и условия контракта будут обсуждаться сторонами дополнительно".

По оценке "Якутии", компании до 2030 года может надобиться 12 таких самолетов.

На подписании присутствовал глава Татарстана Рустам Минниханов, подписи под документом поставили глава Республики Саха Айсен Николаев и управляющий директор ПАО "Туполев" Вадим Королёв.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.