ВТБ отметил десятикратный рост доли юаня в трансграничных расчетах МСБ

Если на начало 2022 года доля внешнеторговых контрактов в китайской валюте на обслуживании в ВТБ составляла не более 3%, то сегодня на них приходится 23% контрактов этого сегмента, отметил заместитель президента - председателя правления банка Денис Бортников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Доля юаней в общем объеме трансграничных расчетов клиентов ВТБ из малого и среднего бизнеса (МСБ) выросла за год в 10 раз и превысила 20%. Об этом журналистам на полях ПМЭФ сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.

"Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ переводят в юани действующие договоры и заключают новые. Если на начало 2022 года доля внешнеторговых контрактов в китайской валюте на обслуживании в ВТБ составляла не более 3%, то сегодня на них приходится 23% контрактов этого сегмента. В целом доля контрактов с китайскими партнерами с начала прошлого года выросла с 10% до 24%. Наиболее активно с Китаем работают торговые компании, сельхозпроизводители, предприятия обрабатывающей промышленности и других отраслей. При этом мы внимательно следим за выходом компаний на новые рынки и осваиваем расчеты в других национальных валютах дружественных и нейтральных стран", - отметил Бортников.

Он также подчеркнул, что средний и малый бизнес довольно активно вовлечен в развитие внешней торговли. "Новая экономика позволяет предпринимателям адаптировать свои стратегии, осваивать новые форматы внешнеэкономической деятельности, поэтому даже на фоне санкционных ограничений мы стремимся оказать им всестороннюю поддержку", - добавил банкир.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.