Минпромторг назвал возможных претендентов на российские площади IKEA

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что "площади займут все желающие"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Площади IKEA в России могут занять российские производители, а также китайские и турецкие компании. Об этом сообщил в четверг ТАСС статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Площади займут все желающие - от наших производителей до китайских и турецких компаний", - сказал он.

В начале марта 2022 года IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать четыре свои фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.

IKEA реализует товары для обустройства дома. В России магазины IKEA открывались в составе семейных торговых центров "Мега", сейчас работают 14 таких комплексов. Ingka Group включает в себя три бизнес-направления: IKEA Retail, куда входят 392 магазина IKEA на 32 рынках, Ingka Centres (в России представлена торговыми центрами "Мега"), а также Ingka Investments.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.