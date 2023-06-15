Глава СПЧ отметил необходимость технологий, снижающих издержки дедолларизации

Валерий Фадеев отметил, что уход от единой валюты приводит к повышению издержек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в условиях дедолларизации в мире необходимо развивать новые технологии, которые смогут снизить издержки и улучшить жизнь людей.

"Уход от единой валюты приводит к повышению издержек. Это надо понимать. Какой ответ на повышение издержек? Это новые технологии, снижение издержек другими методами", - сказал Фадеев на сессии "Дедолларизация: будущее денег" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Какое-то время гегемоны удерживают экономическую власть за счет своей валюты - это было с Великобританией, это было с Голландией, но потом она рушится, конечно. Тот, кто сегодня предложит технологические решения, которые будут действительно улучшать жизнь людей, тот и выиграет", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.