В развитие производства молочной продукции Липецкой области инвестируют 2 млрд рублей

Завод "Лебядяньмолоко" планируют комплексно реконструировать, чтобы увеличить мощности переработки сырого молока до 1 тыс. тонн в сутки

ТАСС, 15 июня. Компания "Лебядяньмолоко", которая является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Центрально-Черноземном регионе, инвестирует 2 млрд рублей в развитие завода в Липецкой области. Соглашение об этом подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

"Один из крупнейших производителей молочной продукции в Черноземье - ООО "Лебедяньмолоко" инвестирует 2 млрд рублей в развитие производства молочной продукции Липецкой области. Инвестиционный проект предполагает комплексную реконструкцию завода с увеличением мощности переработки сырого молока с 700 до 1 тыс. тонн в сутки. Всего будет создано не менее 100 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, соглашение о сотрудничестве подписали в четверг на ПМЭФ губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров ООО "Лебедяньмолоко" Александр Кремнев. Компания "Лебедяньмолоко" зарегистрирована в 2001 году в Лебедяни, выпускает более 75 наименований продукции, в том числе молоко, творог, йогурты, кисломолочную продукцию, сметану и масло.

По данным правительства Липецкой области, на ПМЭФ 15 июня также подписали соглашение о строительстве в регионе компанией "Лобаз" селекционного центра по выпуску семян подсолнечника с инвестициями 1,5 млрд рублей и созданием 80 рабочих мест, первую очередь завода планируют запустить в декабре 2023 года.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.