ЦБ расширил реестр операторов ЦФА до семи

Туда вошли "Токены" и "Еврофинанс Моснарбанк"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России внес ООО "Токены" (дочерняя компания "Промсвязьбанка") и акционерный коммерческий банк "Еврофинанс Моснарбанк" в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Список зарегистрированных операторов ЦФА увеличился до семи, следует из информации на сайте регулятора.

"Банк России 15.06.2023 принял решение о согласовании правил информационной системы ООО "Токены" и включении сведений об ООО "Токены" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", - говорится в сообщении регулятора.

На платформе компании "Токеон" бизнес может выпускать ЦФА и получать от инвесторов средства на развитие и открытие новых проектов. В Промсвязьбанке отметили, что планируют использовать платформу "Токеон" в рамках собственной деятельности. Так, подразделения банка будут выпускать на ней свои цифровые активы, а клиенты получат доступ к инновационным инструментам. Кроме того, инфраструктура платформы будет доступна рыночным эмитентам - крупным компаниям, среднему и малому бизнесу, в том числе микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям.

Также в реестр включен российский коммерческий банк "Еврофинанс Моснарбанк", собственниками которого являются государственная корпорация "Ростех" и Венесуэльский Фонд национального развития Fonden S.A.

Ранее в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов ЦБ РФ включил пять компаний: блокчейн-платформу "Атомайз", Сбербанк, финтех-компанию "Лайтхаус" и Альфа-банк, а также ООО "Системы распределенного реестра".