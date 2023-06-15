Между Ульяновском и Нижним Новгородом намерены запустить рейсы на "Метеоре" в 2024 году

Время в пути составит шесть часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Речное сообщение по Волге между Ульяновском и Нижним Новгородом на водном судне "Метеор" предполагается открыть в 2024 году. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор региона Алексей Русских в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"И Нижний Новгород, и Ульяновск стоят на великой русской реке Волге. Было бы логично, если бы между нашими регионами, нашими городами было возобновлено сообщение, как было раньше - в советское время. Сейчас имеется возможность возобновить сообщение, используя суда класса "Метеор". <…> Мы хотим этим летом уже протестировать, <…> а в 2024 году запустить в эксплуатацию", - сказал собеседник агентства.

Русских добавил, что "Метеор" преодолеет расстояние между городами приблизительно за шесть часов. "Приняли решение, что сделаем сейчас пробный один маршрут, посчитаем экономику этого рейса, посчитаем загрузку, и, исходя из этого, определим, какую сумму необходимо субсидировать. С Глебом [Никитиным] (губернатор Нижегородской области - прим. ТАСС) договорились, что на первом этапе Нижегородская область непосредственно закупит этот "Метеор", а мы будем участвовать в субсидировании", - пояснил он.

Губернатор уточнил, что "Метеор" будет приобретен в конструкторском бюро имени Алексеева, которое находится в Нижнем Новгороде. "Замечательные суда производят класса "Валдай" и "Метеор". Я [их] осмотрел, и даже у меня была возможность прокатиться на "Метеоре" в рамках прошлогоднего Санкт-Петербургского форума. Мне очень понравилось это судно, тем более, по классу оно будет соответствовать для акватории Ульяновска", - отметил Русских.

Собеседник агентства сообщил, что маршрут также заинтересует туристические компании. "Мы запускаем ["Метеор"] как пассажирский транспорт, но, естественно, будем подключать туда туристические компании Нижегородской области, Ульяновской области для того, чтобы рейс заполнялся", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.