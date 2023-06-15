Власти Москвы рассчитывают привлечь внимание к экопрограммам с помощью "зеленых" облигаций

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, эти ценные бумаги может купить только физическое лицо

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают привлечь внимание жителей к экологическим программам благодаря выпуску "зеленых" облигаций для населения. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы долго обсуждали этот вопрос внутри правительства - делать или нет выпуск для населения. Очевидно, что заимствование в объеме всего 2 млрд рублей нужен городу не для поддержания финансовой стабильности, а скорее для популяризации нашей "зеленой" программы, а также для повышения финансовой грамотности москвичей", - сказал Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что в 2021 году Москва выпустила первые биржевые "зеленые" облигации в объеме 70 млрд рублей со сроком обращения семь лет. И практически сразу стал очевиден интерес к ним среди физических лиц: объем заявок от населения превысил 700 млн рублей при том, что продажа бумаг осуществлялась лишь несколькими брокерами. И первый выпуск можно считать успешным - крупный по объемам, с выгодной для города ставкой 7,38% годовых.

Облигации для населения отличаются тем, что купить их может только физическое лицо. И все риски принимает на себя тот, кто эти бумаги выпускает, так как гражданин, купивший эти облигации, может в любой момент их сдать обратно, пояснил заммэра.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.