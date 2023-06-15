В Арктике планируют запустить производство полимерных труб для инженерных сетей

Объем инвестиций составит 900 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Производство полимерных труб для инженерных сетей запустят на базе помещений бывшего Надвоицкого алюминиевого завода, расположенного на территории Арктической зоны Карелии. Соответствующее соглашение руководитель республики Артур Парфенчиков и генеральный директор "ПК Геопласт" Сергей Нечаев подписали на полях Петербургского международного экономического форума в четверг, сообщила пресс-служба правительства Карелии.

"В рамках проекта предполагается вложение инвестиций в объеме 900 млн рублей и создание 120 новых рабочих мест. Его реализуют на базе помещений алюминиевого завода в Надвоицах. Компания зайдет на арендованные площади уже 1 июля", - говорится в сообщении. Предприятие "ПК Геопласт" ведет свою деятельность в Санкт-Петербурге, а их полимерные трубы используют в промышленности, строительстве, коммунальной сфере и сельском хозяйстве.

Парфенчиков подчеркнул, что в ближайшие полгода завершится обновление дороги к Надвоицам. По его словам, это не только улучшит транспортную доступность поселка, но и поможет резидентам самой южной территории карельской Арктики закрыть вопросы логистики для производимой продукции.

Моногород Надвоицы в Карелии получил статус территории опережающего социально-экономического развития в 2016 году. В декабре 2017 года построили инженерную инфраструктуру первого в регионе промышленного парка. Градообразующим предприятием Надвоиц являлся Надвоицкий алюминиевый завод, действовавший с 1954 года. С 2003 года заводом владеет компания "Русал", которая в 2018 году законсервировала производство из-за введенных США санкций, которые в январе 2019 года отменили. После остановки завода "Русал" предложил сотрудникам алюминиевого завода работу на предприятиях компании в других регионах, на производстве "Русского радиатора", а также увольнение по соглашению сторон с выплатой шести-семи средних зарплат. Многие выбрали увольнение по соглашению сторон.

Почти 40% территории Карелии входит в Арктическую зону России. Это шесть муниципалитетов - Кемский, Беломорский, Лоухский, Калевальский, Сегежский районы, а также Костомукша.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.