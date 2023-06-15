Гондурас хочет разорвать соглашение о свободной торговле с Тайванем

ГОНКОНГ, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Гондураса официально уведомило Тайвань о намерении разорвать соглашение о свободной торговле через 6 месяцев. Об этом в четверг сообщило внешнеполитическое ведомство острова.

Как говорится в документе, власти Гондураса 9 июня направили соответствующее уведомление миссии Тайваня при Всемирной торговой организации. Таким образом, соглашение перестанет действовать через 180 дней с этой даты, то есть 6 декабря текущего года

Как сообщало ранее экономическое ведомство острова, товарооборот между Тайванем и Гондурасом по итогам прошлого года составил около 192 млн долларов США. При этом Тайбэй в основном импортировал гондурасский кофе и креветки. Доля товаров из Гондураса составляла лишь 0,03% от всего импорта Тайваня, а поставки тайваньской продукции в эту страну - 0,01% от всего экспорта острова.

Официальные дипломатические отношения между Тайванем и Гондурасом были установлены в 1941 году. Соглашение о свободной торговле между ними действует с 2007 года.

История отношений

Гондурас сообщил о разрыве дипотношений с Тайванем в марте этого года. 26 марта глава МИД Гондураса Эдуардо Энрике Рейна и его китайский коллега Цинь Ган в Пекине подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений на уровне послов. С 9 по 14 июня президент Гондураса Сиомара Кастро посетила Пекин. В ходе переговоров с ней председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Китай выступает за скорейшее начало переговоров по соглашению о свободной торговле между КНР и Гондурасом.

Гондурас стал девятым государством мира, разорвавшим дипломатические отношения с Тайванем с 2016 года, когда главой администрации острова была избрана Цай Инвэнь. В настоящее время Тайвань признают лишь 13 стран.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает остров одной из провинций КНР.