В Москве на одного безработного приходится почти 16 вакансий

Уровень безработицы в городе составляет 0,36%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве составляет 0,36%, на сегодняшний день на одного безработного приходится почти 16 вакансий. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Рынок труда в Москве стабилен. Уровень зарегистрированной безработицы с середины января зафиксировался на отметке 0,37%, что является самым низким значением за период с февраля 2020 года. К 1 июня показатель опустился до 0,36%. Можно смело говорить, что безработицы в Москве нет: при работающих в городе 8,5 млн человек число зарегистрированных в службе занятости человек составило около 26,2 тыс. На одного безработного приходится почти 16 вакансий", - сказал Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, власти также видят существенный дефицит в таких отраслях, как строительство, сфера услуг, доставки и общественного питания. "Есть определенные сложности с наймом и в сфере ЖКХ. Безусловно, мы понимаем, что это те сферы, в которых часто работают мигранты. Это специфика всех мегаполисов мира - жители крупных городов занимают высококвалифицированные рабочие места, а на места, не требующие специального образования и навыков, приходится привлекать мигрантов", - отметил заммэра.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.