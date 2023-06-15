В России запустили витрину IT-продуктов крупнейших компаний

Доступ к сайту, как сообщили в пресс-службе "Ростелекома", открыт для всех экспертов IT-рынка после прохождения регистрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО) запустила витрину IT-продуктов крупнейших компаний РФ, ее оператором стал "Ростелеком". Церемония состоялась в рамках ПМЭФ, сообщила пресс-служба "Ростелекома".

"Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования на полях Петербургского международного экономического форума официально объявила о запуске витрины IT-продуктов крупнейших компаний страны. Оператор витрины - ПАО "Ростелеком", - рассказали в пресс-службе.

На витрине представлены более ста IT-решений - разработок внутренних IT-подразделений "Ростелекома", "Газпром нефти", "Транснефти", РЖД, "Дом.РФ" и "Росатома". Доступ к сайту, как сообщили в пресс-службе компании, открыт для всех экспертов IT-рынка после прохождения регистрации.

Как отметил старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов, слова которого приводит пресс-служба, в дальнейшем к развитию и наполнению витрины будут привлекаться разработчики российских решений, заинтересованные в дополнительном канале продвижения своих продуктов.

Председатель Ассоциации КП ПОО Рената Абдулина, в свою очередь, отметила, что создание витрины IT-решений является логичным шагом в развитии кооперации крупнейших компаний страны. "Это наглядная демонстрация существующих рыночных решений, которые внесены в реестр отечественного ПО, внедрены и апробированы на крупнейших отраслевых предприятиях нашей страны. Витрина предоставляет возможность для кросс-отраслевого обмена решениями, поиска продуктов по компаниям, направлениям, замещаемым аналогам", - добавила она.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.