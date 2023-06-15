Около 6 тыс. специалистов приняли на тульские предприятия для выполнения оборонзаказа

По словам губернатора региона Алексея Дюмина, приняты также меры по обучению кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Меры, введенные в Тульской области для обеспечения кадрами предприятий, которые выполняют гособоронзаказ, позволили привлечь около 6 тыс. специалистов. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Алексей Дюмин.

"В прошлом году создали штаб по обеспечению "оборонки" кадрами. Он объединил представителей предприятий, органов исполнительной власти, учебных учреждений и силовых структур. С начала работы штаба на оборонные предприятия пришли около 6 тыс. специалистов. И мы обязательно продолжим эту работу", - сказал Дюмин.

По его словам, пакет мер разработали на основе анализа лучших практик, например, для сотрудников с детьми есть детские сады с продленным графиком работы, для занятых в ночные смены - скорректировали расписание автобусов. Иногородним сотрудникам предприятия компенсируют аренду жилья, также работодатели вводят корпоративные меры поддержки молодых сотрудников, реализуют жилищные программы, оплачивают путевки, развивают систему наставничества.

Дюмин добавил, что приняты меры и на уровне обучения специалистов. Так, новые направления подготовки открываются в сегменте среднего профобразования. "Также в 2023 году на 10% увеличено количество финансируемых регионом мест по направлению "Машиностроение" - теперь их более 1 тыс. На уровне вузов мы формируем студенческие конструкторские бюро, позволяющие готовить кадры под конкретные производственные задачи. В их работе участвуют наши крупнейшие оборонные предприятия", - подчеркнул Дюмин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.