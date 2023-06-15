"Роснефть" договаривается с Венесуэлой о поставках кофе на заправки

Компания управляет около 3 тыс. автозаправочных станций в России, Белоруссии, Киргизии и Абхазии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Роснефть" планирует поставлять зерновой кофе для своих автозаправок из Венесуэлы, говорится в сообщении компании.

"В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума ПАО "НК "Роснефть" подписало соглашения о намерениях с венесуэльскими компаниями по вопросу поставок зернового кофе и какао, а также шоколада и другой продукции для розничной сети АЗС компании", - отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что кофейное зерно из Венесуэлы считается одним из лучших в мире по качеству и вкусовым характеристикам, однако из-за малых объемов экспорта редко встречается на российском рынке.

Сеть АЗС "Роснефти" является крупнейшей в России. Компания управляет около 3 тыс. автозаправочных станций в России, Белоруссии, Киргизии и Абхазии.