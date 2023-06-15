В Удмуртии Росатом построит завод по производству постоянных редкоземельных магнитов

Постоянные магниты являются важным компонентом при изготовлении электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Росатом построит завод по производству постоянных редкоземельных магнитов для электромобилей и ветроэнергетики в городе Глазове (Удмуртия). Соответствующее соглашение подписано в четверг между госкорпорацией и правительством Удмуртии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

"Для реализации этого инвестиционного проекта и последующих совместных проектов топливной компании "ТВЭЛ" на территории Глазова мы планируем создать промышленный парк общей площадью 20 гектаров, с перспективой увеличения до 60 гектаров. Завод по изготовлению постоянных редкоземельных магнитов станет первым подобным производством не просто на площадях промпарка, а в России, и я очень благодарен коллегам из "Русатом металлтех" и ТВЭЛ за доверие и возможность локализовать его в Глазове", - заявил после подписания глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, проект даст городу и республике более 200 рабочих мест.

Соглашение предусматривает реализацию инвестиционного проекта по созданию крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов на территории города Глазова в Удмуртской Республике. Спрос на такую продукцию в мире растет благодаря переходу к чистой энергетике и электротранспорту, так как постоянные магниты являются важнейшим компонентом при изготовлении электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок.

Документ подписали глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, президент АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома) Наталья Никипелова и генеральный директор ООО "Русатом металлтех" (входит в ТВЭЛ) Андрей Андрианов.

"ООО "Русатом металлтех" обладает всеми необходимыми научно-технологическими компетенциями для создания первого в России крупнотоннажного производства полного цикла постоянных редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор. К 2028 году запланирован выход на производство более 1 000 т в год постоянных редкоземельных магнитов на основе отечественной минеральной сырьевой базы с перспективой расширения производства до 3 000 т после 2030 года. "Мы планируем расширить рынки поставок редкоземельных магнитов, которые охватывают активно развивающиеся секторы российской экономики: от автомобилестроения до космической отрасли, от применения в электронике до создания мощных генераторов", - отметил генеральный директор ООО "Русатом металлтех" Андрей Андрианов.

Топливная компания ТВЭЛ занимается поэтапной локализацией постоянных магнитов системы неодим-железо-бор на протяжении нескольких лет. Первая партия магнитов производства ООО "Элемаш магнит" (предприятие ТВЭЛ) была поставлена на завод АО "Новавинд" (дивизион Росатома по ветроэнергетике) для производства электрогенераторов ветроэнергетических установок в 2020 году.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.