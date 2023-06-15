РНКБ заключил соглашение с девелоперами Крыма и Севастополя на сумму более 115 млрд рублей

Договоренности, в частности, достигли с ГК "Монолит", ГК "ИнтерСтрой" и ГК "Славянский дом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. РНКБ подписал в четверг соглашения с крымскими и севастопольскими застройщиками о строительстве жилых объектов на общую сумму более 115 млрд рублей. Документы подписали на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе банка.

"В ходе Петербургского международного экономического форума РНКБ подписал соглашения с крупнейшими крымскими и севастопольскими застройщиками о строительстве жилых объектов на общую сумму более 115 млрд рублей. В частности, были подписаны соглашения с группой компаний "Монолит", группой компаний "ИнтерСтрой" и группой компаний "Славянский дом", - говорится в сообщении.

Так, с ГК "Монолит" подписан меморандум о создании в Симферополе первого жилого комплекса "Единство", входящего в городской округ "Просторы". За три года застройщик планирует возвести более 60 тыс. кв. м жилья на сумму 35 млрд рублей.

В рамках соглашения с ГК "Интерстрой" планируется за 10 лет реализовать проект по строительству жилого микрорайона в Севастополе "7 км" на общую сумму около 35 млрд рублей. Проект общей площадью более 400 тыс. кв. м будет включать в себя объекты жилой и социальной инфраструктуры.

В свою очередь с ГК "Славянский дом" подписаны соглашения по строительству жилищно-рекреационного комплекса "Мойнаки" площадью 171 тыс. кв. м на общую сумму 15,4 млрд рублей, жилищно-рекреационного комплекса в поселке Симеиз в Ялте (Республика Крым) площадью 272 тыс. кв. м на сумму 19,7 млрд рублей, а также жилого комплекса "Флагман" на 131,8 тыс. кв. м на сумму 10,6 млрд рублей.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.