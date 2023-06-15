Фадеев считает, что нужны обоснованные квоты на привлечение иностранных работников

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что нельзя приглашать работников, которые даже не знают языка, а потом создают в России анклавы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Необходимо ввести обоснованные квоты на привлечение иностранной рабочей силы в РФ и жесткий отбор работников. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на тематической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, что нужно двигаться к тому, что можно назвать квотами. Пусть те компании, отрасли, министерство экономического развития определят, сколько нужно мигрантов, покажут, что нужно столько-то мигрантов. И под эти доказанные данные нужно будет проводить более тщательно отбор людей, которых мы приглашаем в Россию", - сказал Фадеев.

Он отметил, что нельзя приглашать работников, которые даже не знают языка, а потом создают в России анклавы. "Этого вообще не должно быть. Политика в сфере миграции должна быть предельно жесткой в части въезда. И наоборот, надо дать все возможности, чтобы уже приехавшие люди выучились и адаптировались", - добавил глава СПЧ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.