В строительство элеватора под Тамбовом намерены вложить 2,5 млрд рублей

Объем производства составит 250 тыс. тонн

ТАСС, 15 июня. Правительство Тамбовской области и АО "Экоойл" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта на строительство элеватора объемом 250 тыс. тонн в регионе. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей, об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Тамбовской области.

"Соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект АО "Экоойл" подписано с правительством Тамбовской области сегодня на полях Петербургского международного экономического форума. АО "Экоойл" планирует построить элеватор объемом единовременного хранения 250 тыс. тонн. Инвестиции составят 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что при реализации инвестпроекта на предприятии появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые отчисления в бюджет. "Правительство области со своей стороны окажет инвестору поддержку. Мы создаем необходимые условия для привлечения инвестиций в современные производства, благодаря которым повышается занятость, растут зарплаты, увеличиваются налоговые поступления в бюджет. Развитие АПК повышает вклад Тамбовщины в продовольственную безопасность страны", - приводит пресс-служба слова главы Тамбовской области Максима Егорова.

"Экоойл" - крупнейший производитель подсолнечного масла в Тамбовской области. Продукция поставляется в разные регионы России и на экспорт. В структуру предприятия входят, в том числе четыре зерносушильных комплекса, семь зернохранилищ, 14 силосов для хранения зерновых и масличных культур, 12 емкостей для хранения масла мощностью 7,5 тыс. тонн. В 2023 году предприятие продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству цеха экстракции жмыха подсолнечника и увеличению мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, планируется строительство логистического центра по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных культур, подсолнечного масла.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.