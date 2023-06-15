15 июня, 09:38
ПМЭФ

Силуанов заявил о необходимости сократить субсидии для бизнеса

Как отметил министр финансов, "государство должно создавать спрос, а бизнес - строить станки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Государству следует уменьшить объем предоставляемых частному сектору трансфертов, ограничившись созданием спроса в экономике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы даем деньги бюджетные на создание производственных мощностей и сами покупаем продукцию за бюджетные деньги. Нужно менять эту логику. Государство должно создавать спрос, а бизнес - строить станки. Субсидии надо сокращать", - сказал Силуанов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация