В Карелии откроют швейную фабрику на месте остановленного из-за санкций производства

Первоначально здесь намерены трудоустроить до 225 человек

ТАСС, 15 июня. Швейную фабрику на 300 рабочих мест намерена открыть группа компаний "Восток-Сервис" на площадях приостановившего работу из-за санкций предприятия "AEK" в Костомукше, вложив 130 млн рублей инвестиций. Соответствующее соглашение подписали глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор компании "Восток-Сервис-Спецкомплект" Сергей Ширяев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, сообщила пресс-служба правительства Карелии.

"Объем инвестиций по проекту составит 130 млн рублей, на новой производственной площадке создадут не менее 300 рабочих мест", - сказано в сообщении. При этом работать на швейной фабрике будут женщины, которые ранее составляли основу коллектива "AEK".

Группа компаний "Восток-Сервис" является разработчиком, производителем и поставщиком спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, инструмента и сопутствующих товаров. Предприятие имеет собственную производственную базу - швейные и обувные фабрики, сеть региональных представительств и фирменных магазинов, в том числе за рубежом. Новый филиал в Костомукше позволит расширить производство и увеличить выпуск продукции.

Первоначально здесь намерены трудоустроить до 225 человек. Планируется, что в 2023 году обучение организуют для 200 швей и 25 специалистов инженерно-технического профиля. В конце мая Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов при Управлении труда и занятости Карелии провел встречу с желающими пройти курсы. Первая группа уже формируется.

Компания "АЕК" работала в Костомукше с 2003 года, на производстве были заняты около 1 тыс. человек, причем в большинстве своем на заводе работали женщины. Предприятие занималось изготовлением электрических жгутов для автомобилей в приграничной с Финляндией Костомукшей.

Моногород Костомукша - один из главных промышленных центров Карелии. Его градообразующим предприятием является ГОК ОАО "Карельский окатыш" (ПАО "Северсталь"). По данным Росстата на 1 января 2023 года, численность населения Костомукшского городского округа составляет 26,5 тыс. человек.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.