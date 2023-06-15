"Россети Сибирь" установят электрозарядные станции на АЗС "Красноярскнефтепродукт"

В качестве пилотного проекта установки электрозарядных станций рассматриваются АЗС в поселке Памяти 13 Борцов, Ачинске и Боготоле

САНКТ-ПЕТЕРБРУГ, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в группу "Россети") установит электрозарядные станции (ЭЗС) на АЗС "Красноярскнефтепродукт" по пути из Красноярского края в Хакасию и Кузбасс. Соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) в присутствии врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и главы группы "Россети" Андрея Рюмина.

Документ подписали генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин и директор "Красноярскнефтепродукт" Борис Золотарев. В рамках соглашения планируется расширить действующую сеть электрозарядной инфраструктуры в Красноярском крае за счет установки нескольких ЭЗС на территории автозаправочных комплексов "Красноярскнефтепродукт".

"Для Красноярского края вопрос экологии сегодня один из самых важных. И в этом смысле развитие электротранспорта для нас - это серьезный вклад в улучшение экологической обстановки в крае. Инициатива, которую участники подписания сегодня проявили, безусловно, приветствуется. Мы объединяем усилия нашего краевого предприятия "КНП" и компании "Россети Сибирь" для того, чтобы зарядные станции появлялись в уже привычных для красноярцев местах - на заправках "КНП". Нужно будет определить самые востребованные площадки, где нужно сделать это в первую очередь. И думаю, уже в этом году первые результаты красноярцы увидят. Если мы закроем зарядными станциями ключевые автомагистрали, то у жителей будет больше уверенности, какой вид двигателя выбирать при покупке автомобиля", - подчеркнул Котюков.

"Использование нашего опыта в качестве крупнейшего оператора электрозарядной инфраструктуры в стране позволит усилить позиции Красноярского края как одного из регионов-лидеров по темпам внедрения экологически чистого общественного транспорта", - прокомментировал Рюмин.

В качестве пилотного проекта установки электрозарядных станций рассматриваются АЗС в поселке Памяти 13 Борцов, Ачинске и Боготоле. Работа ЭЗС в этих местах, по мнению специалистов, позволит красноярским электромобилистам гарантированно передвигаться на электромобиле в сторону Хакасии и Кемеровской области. Зарядные станции мощностью 150 кВт позволят одновременно подключить три электромобиля с любым распространенным коннектором: для японских, китайских или европейских машин. Общая стоимость затрат составит 15,6 млн рублей.

"Вместе с нашим новым деловым партнером - компанией "Красноярскнефтепродукт" - мы планируем установить ультрабыстрые станции мощностью 150 кВт для одновременной зарядки трех электромобилей с разными коннекторами. С учетом того, что Красноярск, благодаря нашему совместному проекту с Сибирской генерирующей компанией, стал одним из городов России с самой развитой электрозарядной инфраструктурой, мы начинаем выстраивать работы в межрегиональном направлении. И держим курс на развитие электрозарядной инфраструктуры в направлениях Красноярск - Кемерово и Красноярск - Абакан", - отметил Акилин.

"Все мы знаем, что Красноярский край - один из самых больших регионов России, расстояния между населенными пунктами у нас немаленькие, поэтому заключение соглашения с "Россети Сибирь" о намерениях размещения зарядных станций на объектах нашей инфраструктуры представляется вполне современным и логичным. Доля электромобилей постепенно растет, и развитие сети ЭЗС, несомненно, поспособствует популяризации этого экологичного вида транспорта в нашем регионе", - отметил Золотарев.

Кроме того, стороны договорились сотрудничать в сфере обучения и технического консультирования. Совместная деятельность продиктована стремлением компаний "Россети Сибирь" и "Красноярскнефтепродукт" улучшить экологическую ситуацию в регионах Сибирского федерального округа.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.