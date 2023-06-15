В Тульской области увеличат финансирование программы по расселению аварийного жилья

Общий объем расходов составит 2,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Тульской области в 2023 году увеличат с 500 до 820 млн рублей финансирование региональной программы расселения аварийного жилья, еще 400 млн рублей планируется выделить в 2024 году. Таким образом общий объем расходов на эти цели составит 2,5 млрд рублей, новое квартиры получат порядка 3 тыс. человек, об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил губернатор Алексей Дюмин.

"Поскольку многие аварийные дома в регионе не попали в федеральную программу переселения граждан из аварийного жилья, в 2019 году мы начали свою, региональную программу. С 2019 года по 2022 год выделили на нее 1,3 млрд рублей из областного бюджета. <...> К 500 млн рублей, выделенным на расселение в этом году, планируем добавить еще 320 млн. <...> В планах на 2024 год - строительство двух домов для расселения еще 4,5 тыс. кв. м, это еще 400 млн рублей", - сказал Дюмин.

По региональной программе расселено уже более 40 тыс. кв. м, порядка 2 тыс. человек получили новые квартиры. С учетом дополнительных средств общий объем финансирования составит около 2,5 млрд рублей, жилищные условия улучшат суммарно порядка 3 тыс. человек.

Дюмин отметил, что регион с опережением на два года завершает реализацию федеральную программу расселения аварийного жилья. По ней построены 29 домов, из них 27 уже введено в эксплуатацию, еже два введут в 2023 году, новое жилье в итоге получат 5,1 тыс. человек. "Минстрой России увеличил цену квадратного метра с учетом удорожания стоимости стройматериалов, что позволило застройщикам вовремя сдать объекты. На региональном уровне были приняты меры по сохранению логистических цепочек поставки стройматериалов, а также их закупке по докризисной цене для объектов социального строительства (не только жилья, но и школ, детских садов, объектов здравоохранения и спорта)", - подчеркнул Дюмин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.