15 июня, 09:40,
обновлено 15 июня, 09:41

Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

© ТАСС

Рафаэль Гросси планирует самостоятельно оценить ситуацию на станции

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в четверг прибыл на Запорожскую АЭС, передает корреспондент ТАСС.

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13 июня глава МАГАТЭ посетил Киев. Там он сообщил, что по завершении общения с прессой отправится на ЗАЭС, где проведет несколько часов и самостоятельно оценит ситуацию на станции.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации. 

Теги:
РоссияГросси, Рафаэль
© Информационное агентство ТАСС
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