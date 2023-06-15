Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

Рафаэль Гросси планирует самостоятельно оценить ситуацию на станции

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в четверг прибыл на Запорожскую АЭС, передает корреспондент ТАСС.

13 июня глава МАГАТЭ посетил Киев. Там он сообщил, что по завершении общения с прессой отправится на ЗАЭС, где проведет несколько часов и самостоятельно оценит ситуацию на станции.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.