15 июня, 10:03
ПМЭФ

Рыбные порты Мурманска и Владивостока намерены связать пятью инфраструктурными проектами

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, для стабильных поставок рыбы необходимо создание инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Росрыболовство планирует связать рыбные порты Мурманска и Владивостока пятью инфраструктурными проектами. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков во время выступления на ПМЭФ.

"В ведении Росрыболовства находятся два рыбных порта - в Мурманске и в Калининграде. Да, совсем недавно Мурманский порт вернулся в лоно государства - его забрали у нерадивых собственников. Сейчас мы готовим большую инвестиционную программу: надо связать Мурманск и Владивосток. Пять инфраструктурных объектов, которые будут построены, позволят вот эту логистику выстроить и закольцевать. Инвесторы есть, думаю, мы сможем все реализовать", - сказал он.

Шестаков напомнил, что для стабильных поставок рыбы необходимо создание инфраструктуры. В рамках второго этапа инвестиционных квот Росрыболовство предложило построить пять новых инфраструктурных объектов морских портов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияШестаков, Илья ВасильевичСанкт-ПетербургПриморский крайМурманская областьПМЭФ
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