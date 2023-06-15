В Камчатском крае VK намерен помогать в развитии креативных индустрий

Директор по развитию социально значимых сервисов VK Ольга Гамза отметила, что у региона есть потенциал для создания лучших практик в сфере креативных индустрий

ТАСС, 15 июня. Правительство Камчатского края и компания VK подписали меморандум о сотрудничестве в сфере креативных индустрий в регионе в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в четверг в пресс-службе VK.

"Стороны планируют развивать совместные инициативы, направленные на популяризацию творческих направлений в Камчатском крае, - говорится в распространенном сообщении. - Сотрудничество включает в себя несколько направлений. Совместные проекты в очном и онлайн-форматах помогут повысить востребованность креативных индустрий, находить и развивать таланты, а также создать сообщество креаторов в музыке, дизайне и других творческих направлениях. Кроме того, партнеры планируют запуск арт-резиденции в Камчатском крае в рамках работы открытой креативной платформы "Простор" от VK".

Как отметила директор по развитию социально значимых сервисов VK Ольга Гамза, благодаря цифровым технологиям и сервисам VK представители креативных индустрий "могут заявить о себе и реализоваться в самых разных направлениях: от кино и музыки до дизайна и цифрового искусства". "У Камчатского края есть серьезный потенциал для создания лучших практик в сфере креативных индустрий. Мы рады развивать сотрудничество с регионом и уверены, что оно позволит открыть на Камчатке новые таланты и создать оригинальные проекты, которые мы сможем масштабировать на всю страну", - сказала она.

По словам заместителя председателя правительства Камчатского края Юлии Морозовой, одним из главных проектов для региона является реализация мастер-плана Петропавловска-Камчатского, а одной из задач стало создание арт-кластера. "Хочу отметить, что это повлекло за собой новую и более амбициозную задачу формирования на Камчатке креативного сектора творческих индустрий. И в этом вопросе компания VK - это наш первый серьезный партнер. Мы подписываем соглашение, согласно которому компания будет оказывать нам поддержку в создании арт-резиденции и организации разнообразных мероприятий. Эти меры будут включать развитие общественных пространств, стимулирование креативных отраслей, дизайна, творческих индустрий, связанных с различными сферами в области искусства", - приводятся в сообщении слова Морозовой.

VK - крупнейшая российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты компании позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов - от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.