Горелкин заявил, что российские игровые студии нужно поддерживать на уровне государства

По словам парламентария, его беспокоит то, что за последнее время Россию покинули несколько отечественных разработчиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российские игровые студии нужно поддерживать на уровне государства, в том числе обеспечить для них равный доступ к выходу на рынки дружественных стран. Об этом заявил в четверг зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам парламентария, его беспокоит то, что за последнее время Россию покинули некоторые отечественные игровые студии.

"Сегодня нам нужно формировать в хорошем смысле государственный заказ. Нам нужно поддерживать наши студии", - сказал он, пояснив, что одной из важнейших мер поддержки "должно быть в том числе создание равного доступа к выходу на рынки дружественных стран". "Для меня очевидно, что мы это сделаем. <…> Как мне представляется, должен быть единый российский издатель, должен быть равный доступ у всех российских игровых студий на рынки", - пояснил Горелкин.

Он подчеркнул, что Россия привлекательна для западных компаний. "Они хоть и ушли, но уверен, что, когда мы победим, они вернутся и продолжат здесь работу как ни в чем не бывало", - добавил зампредседателя думского комитета.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.