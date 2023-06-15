Российский лифтостроитель Meteor Lift локализует выпуск критически важных компонентов

В рамках нового соглашения китайская компания будет участвовать в этом процессе, который повысит технологическую устойчивость лифтовой отрасли в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский производитель Meteor Lift (ранее "ОТИС Лифт") локализует производство критически важных компонентов для лифтов за счет партнерства с китайской компанией XIZI Elevator Company. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Meteor Lift.

"Наше партнерство расширяется, в рамках нового соглашения китайская компания будет участвовать в локализации критически важных компонентов лифта, которые помогут повысить технологическую устойчивость лифтовой отрасли в России", - процитировали в сообщении генерального директора Meteor Lift Игоря Майорова.

В пресс-службе пояснили, что с начала 2023 года Meteor Lift стал эксклюзивным дистрибьютором в РФ лифтов (включая скоростные и высокоскоростные), эскалаторов, траволаторов и отдельных компонентов Xizi Elevator Company. В рамках нового соглашения две компании будут развивать производственный и конструкторский потенциал расположенного в Санкт-Петербурге завода.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.