Meteor Lift намерен поставить 152 лифта для жилого комплекса в Краснодаре

Проект планируют реализовать до конца 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Компания Meteor Lift (до ребрендинга ООО "ОТИС Лифт") в рамках Петербургского международного экономического форума заключила контракт на поставку 152 единиц подъемного оборудования для жилого комплекса в Краснодаре. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Компания Meteor Lift (до ребрендинга ООО "ОТИС Лифт") в рамках ПМЭФ заключила контракт с застройщиком "ИНСИТИ К-2" на поставку и монтаж 152 единиц подъемного оборудования для многоэтажного жилого комплекса, расположенного в Краснодаре. Все лифтовое оборудование будет произведено в Санкт-Петербурге, на заводе компании и до конца ноября 2024 года поставлено заказчику", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации документа, в рамках соглашения жилой комплекс оборудуют пассажирскими лифтами последнего поколения Meteor Evo грузоподъемностью 450 и 1000 кг, без машинного помещения. Они оснащены регенеративным приводом ReDrive, который помогает сэкономить до 75% расходуемой электроэнергии, что сократит затраты нового ЖК на электричество. Кабины лифтов выполнены в инновационном дизайне Meteor Select. Высокая точность остановки лифта на этажных площадках обеспечит беспрепятственное пользование маломобильным гражданам.

"История сотрудничества METEOR Lift с "ИНСИТИ К-2" началась в 2012 году. За это время были заключены контракты на поставку и монтаж 310 единиц подъемного оборудования", - приводится в сообщении цитата генерального директора АО "Метеор Лифт Трейд" Романа Синицы.

В рамках многолетнего сотрудничества с "ИНСИТИ К-2", подъемное оборудование Meteor Lift установлено и работает в краснодарских жилых комплексах "Символ", "Атлант", "Альпы", "Титаны", "Любимово", "ИНСИТИ-Life", "ИНСИТИ-Парк" и "ИНСИТИ".

Всего с 1991 года компания построила в ЮФО более 11 тыс. единиц оборудования, из них в Краснодар - почти 5 тыс. Порядка 5,5 тыс. лифтов находятся в сервисном портфеле компании.