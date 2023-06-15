Российский производитель лифтов намерен сотрудничать с иранским поставщиком нанотехнологий

По словам гендиректора Meteor Lift Игоря Майорова, взаимодействие позволит повысить технологическую устойчивость компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российская лифтостроительная компания Meteor Lift (ранее называлась "ОТИС Лифт") заключила соглашение о сотрудничестве с иранским производителем оборудования и нанокомпонентов Ilia High Tech Co. Об этом в четверг сообщила пресс-служба российской стороны.

"Meteor Lift и высокотехнологичная иранская компания Ilia High Tech Co. заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области систем вертикального транспорта. Меморандум, подписанный компаниями в рамках ПМЭФ-2023, закрепляет договоренности сторон о взаимодействии в разных сферах деятельности, в том числе в производственной и информационно-консультационной", - говорится в сообщении.

Так, Ilia High Tech Co. разрабатывает и поставляет продукцию и оборудование для медицины, строительства и промышленного производства. По словам генерального директора компании Meteor Lift Игоря Майорова, взаимодействие с иранской компанией позволит повысить технологическую устойчивость российского производителя лифтов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.