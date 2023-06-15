15 июня, 09:46,
обновлено 15 июня, 10:22

Песков заявил о полезности приватизации

Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что при этом нельзя раздавать государственные активы за бесценок

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Механизм приватизации хорошо работает в большинстве отраслей, но главное в таком случае - не раздавать государственные активы за бесценок. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идеи о запуске в РФ новой приватизации.

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"Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом, может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли", - сказал он.

По словам Пескова, дальнейший анализ должны проводить эксперты. "Такие идеи действительно постоянно на повестке дня. Дальше это вопрос рентабельности. Главное - это не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места - это однозначно", - добавил представитель Кремля.

На Петербургском международном экономическом форуме помощник президента РФ Максим Орешкин выступил за приватизацию неэффективно используемых государственных активов. Подобную точку зрения поддержала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, приватизация нужна и ее можно проводить без ущерба стратегическим интересам. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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