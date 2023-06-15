Под Тулой планируют построить завод по производству сжиженного газа для транспорта

Объем инвестиций составит 3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа для автотранспорта построят в Тульской области за 3 млрд рублей. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тульской области будут производить сжиженный природный газ для автотранспорта. Инвестор планирует вложить в проект более 3 млрд рублей и создать до 25 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Дюмин отметил, что в Тульской области ведется системная работа по развитию сети газозаправочных станций, уже действуют семь таких объектов, правительство региона будет оказывать компании "Газпром СПГ технологии" всестороннюю поддержку в реализации ее планов. "У транспорта на природном газе большое будущее, поэтому мы планируем развивать всю необходимую инфраструктуру", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.