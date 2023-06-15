Страны ЕАЭС обсуждают цифровые валюты для расчетов

Замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил, что эта тема не снята с повестки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможность использования цифровых валют для взаиморасчетов. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Во-первых, он (такой вопрос - прим. ТАСС) официально не был на повестке, поэтому нельзя говорить о том, что он снят. Единая валюта как евро или иные валюты [- такой вопрос] пока не стоит. О том, чтобы разрабатывать подходы к цифровым валютам, которые могут выливаться в некие расчеты, - да, об этом речь идет, но без нарушения суверенитета и без объединения этой валюты под одним названием", - сказал замглавы МИД, отвечая на вопрос, снята ли с повестки тема единой валюты ЕАЭС.

Нацвалюты и расчетные единицы

Как отмечала в феврале официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, применение новых подходов к осуществлению расчетов в ЕАЭС назрело. "Но это могут быть абсолютно разные решения, не обязательно переход на единую валюту. В частности, в списке возможных решений и введение единой расчетной единицы, и внедрение общей крипты или цифровой валюты на территории союза", - добавила она.

Ранее в МИД РФ отмечали, что в ЕАЭС осознают риски с долларами и евро и заинтересованы в расчетах в национальных валютах. В опубликованных ответах ведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, указывалось, что в то же время "стоит понимать, что говорить о полном отказе от использования доллара и евро во взаиморасчетах в ЕАЭС пока преждевременно".

"Другие страны союза вправе использовать их по своему усмотрению и в тех случаях, когда другой альтернативы нет. При этом мы видим, что в текущих реалиях наши партнеры прекрасно осознают риски зависимости от доллара и евро и заинтересованы в продвижении национальных валют", - заметили в МИД РФ, добавив, что "в ближайшее время, по оценкам российских ведомств экономического блока, предполагается нарастить долю использования национальных валют до 85%".

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.