Компания из Белоруссии запустит в Подмосковье кондитерское производство

Договор также предусматривает развитие розничной сети магазинов "Белорусский Кирмаш", линеек ее собственных торговых марок, продвижение продукции в федеральных сетях, усиление дистрибьюции в регионе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Московской области заключили соглашение с белорусской компанией "Юнивест" о строительстве транспортно-логистического комплекса и производства кондитерских изделий в Лыткарино. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Белорусская компания "Юнивест" под собственной торговой маркой будет выпускать в Подмосковье сладости. Соглашение о строительстве транспортно-логистического комплекса и производства продуктов питания сегодня подписали на ПМЭФ-2023 губернатор Московской области Андрей Воробьев и коммерческий директор компании Вячеслав Ходоренко", - говорится в распространенном сообщении.

В тексте отмечается, что в рамках заключенного соглашения компания предложит белорусским предприятиям услуги логистического комплекса и дистрибьюции на самых выгодных условиях. Договор также предусматривает развитие розничной сети магазинов "Белорусский Кирмаш", линеек ее собственных торговых марок, продвижение продукции в федеральных сетях, усиление дистрибьюции в регионе.

"Мы знаем, что инвесторы отдают предпочтение готовым удобным площадкам, поэтому стараемся развивать и наполнять 67 индустриальных парков в разных уголках Подмосковья. Парк "Лыткарино" уже привлек несколько крупных инвестпроектов. К примеру, в 2017 году там начал работать единственный в России экологический дата-центр с самыми инновационными технологиями. Сегодня мы подписали соглашение, которое позволит привлечь более 2 млрд рублей инвестиций и создать не менее 350 рабочих мест. Проект связан с дистрибуцией и производством кондитерских изделий, поэтому будут востребованы инженеры, кондитеры, логисты, упаковщики, фасовщики, механики, электрики", - привели в тексте слова Воробьева.

Как отметил Ходоренко, земельный участок в 5 га для реализации проекта предоставлен на правах аренды в ходе торгов. "В связи с активным ростом продаж мы приняли решение о строительстве складского комплекса и производства кондитерских изделий, будем в большем объеме выпускать собственные кондитерские изделия. Распространяться наша продукция будет во все регионы РФ, во все федеральные сети. <…> Мы также хотим воспользоваться мерами поддержки бизнеса, которых в Подмосковье достаточно много. Завершить строительство комплекса планируем в 2024-2025, а запустить производство - в 2025-2026 годы", - процитировали в материале слова Ходоренко.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.