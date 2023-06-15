В Тульской области планируют увеличить номерной фонд гостиниц до 26 тыс. мест к 2030 году

По словам губернатора региона Алексея Дюмина, это связано с ожидаемым ростом туристического потока и проведением празднования 650-летия Куликовской битвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. В Тульской области планируют увеличить номерной фонд гостиниц и других объектов размещения до 26 тыс. мест к 2030 году, рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Алексей Дюмин.

"Наша цель - к 2030 году увеличить совокупный номерной фонд до 26 тыс. мест (сейчас он составляет более 17 тыс. мест). Эти сроки определены неслучайно. В 2030 году будет отмечаться 650-летие Куликовской битвы. К этой знаковой дате мы формируем большой патриотический, научный, культурный и туристический кластер", - сказал Дюмин.

Он отметил, что в 2023 году регион стремится достичь турпотока примерно в 1,7 млн человек, к 2030 году он должен составить 2 млн человек. "И это абсолютно реальные цифры. Тула как туристическое направление становится все более популярной. Мы повышаем качество сервиса и расширяем предложение по размещению гостей", - подчеркнул Дюмин, добавив, что в регион приходят сильные российские гостиничные сети, открываются небольшие отели, развивается инфраструктура загородного отдыха.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.