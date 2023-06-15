ФПК планирует совместно с "Аэрофлотом" повышать доступность перевозок

Компании намерены развивать проект комбинированных перевозок по схеме "самолет и поезд"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) совместно с "Аэрофлотом" планирует развивать проект комбинированных перевозок по схеме "самолет и поезд". Соответствующий меморандум подписали компании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС с места события.

В подписании участвовали гендиректор ФПК Владимир Пястолов и гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"Согласно документу, стороны намерены совершенствовать взаимоотношения в рамках проекта комбинированных перевозок по схеме "самолет плюс поезд", а также развития программ лояльности в целях создания более комфортных условий для поездок по стране, в том числе для пассажиров из отдаленных регионов с ограниченной транспортной доступностью", - сообщили в пресс-службе ФПК.

"Сегодня вместе с авиаторами мы обеспечиваем стабильные и безопасные перевозки внутри страны, в том числе и на южных направлениях, которые сегодня наиболее востребованы. Это наша первостепенная стратегическая задача. Вместе с компанией "Аэрофлот" мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах и хотим предложить пассажирам новые решения, которые позволят сделать путешествия по России, в том числе с туристическими целями, удобными и доступными для всех слоев населения", - сказал Пястолов.

"Результаты прошлого летнего сезона подтвердили, что благодаря пилотному проекту с АО "ФПК" на юге России значительно упрощается логистика пассажиров. Комбинация воздушного и наземного транспорта с удобными пересадками - это комфортный способ путешествовать в отдаленные регионы, с которыми нет прямого авиасообщения. Уверен, что наша совместная работа будет и далее содействовать решению важной государственной задачи по повышению мобильности населения России", - отметил Александровский.

ФПК и "Аэрофлот" начали организовывать комбинированные перевозки в начале 2022 года. Для реализации проекта в рамках ПМЭФ-2022 компании заключили меморандум о взаимопонимании. Так, были разработаны комбинированные перевозки на маршруте Москва - Аэропорт Сочи - Адлер - Анапа.

"Сегодня "Ласточки" от станции Аэропорт Сочи курсируют уже в три города - Анапу, Краснодар и Ростов-на-Дону. В прямом сообщении они перевезли более 80 тысяч пассажиров", - добавили в ФПК.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.