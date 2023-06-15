Собянин усомнился в возможности передать управленческие решения искусственному интеллекту

По мнению мэра столицы, "машина будет принимать решения для машины"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект в ближайшие десятилетия вряд ли сможет принимать управленческие решения за людей - для этого ему необходимо "полюбить человека", считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Наверное, когда-то искусственный интеллект будет за нас принимать решения, но для этого он должен полюбить человека. Можете такое представить? Я не могу", - сказал Собянин в четверг на сессии "Госуправление: между людьми и данными" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Мэр предупредил о рисках, которые возникнут при передаче управленческих решений искусственному интеллекту, поскольку "машина будет принимать решения для машины". Так, по его мнению, ИИ может в какой-то момент задаться вопросом: "Слушайте, а что это за людишки тут бегают, зачем они мне нужны-то? Вообще, для чего они на этой планете, мусор какой-то?"

Собянин предположил, что ИИ, в частности, отрицательно ответит на вопрос, следует ли повышать пенсии. "Еще бы искусственный интеллект спросили, что такое справедливость", - отметил мэр.

При этом, подчеркнул он, хотя "без человека, без его эмоций, без его решимости, без его политических взглядов принять решения невозможно никакой машине", необходимо "использовать все ее возможности".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.