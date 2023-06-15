Глава СПЧ предложил создать систему рекрутинга для поиска замены трудовым мигрантам

Валерий Фадеев предложил "поискать людей, которые могли бы работать на стройке" в трудоизбыточных регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Система рекрутинга может быть создана в России для поиска замены трудовым мигрантам в трудоизбыточных регионах РФ. С таким предложением выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Давайте попробуем создать российскую рекрутинговую систему и в трудоизбыточных регионах [РФ] поискать людей, которые могли бы работать на стройке", - сказал Фадеев на сессии "Умная миграция: как решить проблемы рынка труда и демографии, не вызывая конфликтов в обществе".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.