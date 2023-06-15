В Москве с начала года выдали займы четырем предприятиям на более чем 600 млн рублей

По словам генерального директора МФППиП Андрея Попова, целевая финансовая поддержка способствует росту экономики города

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства с начала года выдал четырем предприятиям целевые займы на развитие производств и экспортной деятельности более чем на 600 млн рублей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"С начала года целевые займы от города были выданы столичным производителям роботизированных комплексов, сварочных электродов, медоборудования, а также косметическому заводу. Общая сумма кредитов на развитие площадок и экспортных поставок превысила 600 млн рублей. Средства можно получить в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа в зависимости от целей может достигать 300 млн рублей", - сказал Овчинский.

Отмечается, что на предприятиях, получивших финансовую помощь, работает около 900 человек.

"Целевая финансовая поддержка в виде кредитов по ставкам ниже банковских позволяет увеличить инвестиции предприятий в основной капитал, стимулировать модернизацию производств, совершенствование технологий и создание новых рабочих мест. Это способствует росту экономики столицы", - добавил генеральный директор МФППиП Андрей Попов.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает восемь видов целевых займов: на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения (ПО), компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта, в том числе агропромышленного комплекса, и другие.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.