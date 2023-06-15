Страны БРИКС обсудят вопрос "общих расчетных единиц" на саммите в ЮАР

Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что дальнейший процесс определят сами страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Страны - члены БРИКС на саммите в ЮАР обсудят тему "общих расчетных единиц, заявил ТАСС в четверг замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Использовать нарастающую мощь БРИКС и, соответственно, укрепление валют для того, чтобы выйти на что-то общее в плане валюты, не в плане единой валюты, а в плане как расчетной единицы, как виртуальной - речь об этом активно идет, и на саммите в ЮАР этот вопрос будет точно затрагиваться. Дальнейший процесс определят сами страны. Они расположены в разных частях мира и имеют каждая свои особенности", - отметил замминистра.