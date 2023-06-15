15 июня, 10:06

Путин по ВКС поучаствует в церемонии открытия дорог на Юге России

Планируется, что с докладами выступят вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев, а также губернаторы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии открытия участков дорог в Ростовской области и Краснодарском крае, он присоединится к мероприятию по видео-конференц-связи (ВКС), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совсем скоро мы ждем - посредством ВКС президент примет участие в открытии автомобильного движения на обходе города Аксая (это Ростовская область) и на так называемом дальнем западном обходе Краснодара в Краснодарском крае", - анонсировал он.

Планируется, что с докладами выступят вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев, а также губернаторы. Они тоже включатся по ВКС - с Петербургского международного экономического форума. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКраснодарский крайРостовская область
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