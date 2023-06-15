15 июня, 10:07

Путин принимает участие в церемонии открытия движения на обходах Аксая и Краснодара

© Kremlin.ru

Президент выступит с приветственным словом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Церемония открытия автомобильного движения на обходе Аксая и дальнем западном обходе Краснодара началась. Президент РФ Владимир Путин принимает в ней участие в режиме видеоконференции.

Глава государства выступит с приветственным словом. О развитии международного транспортного коридора Север - Юг и международного транспортного маршрута "Россия" (Санкт-Петербург - Владивосток), а также об открытии движения на указанных обходах доложит вице-премьер Марат Хуснуллин. Также на связь выйдут глава Минтранса Виталий Савельев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация