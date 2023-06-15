Орешкин сообщил, что скидки на нефть для дружественных стран станут меньше

По словам помощника президента РФ, страна поставляет в Индию с очень большой скидкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Скидки на нефть для дружественных стран станут меньше. Об этом сказал помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе ПМЭФ-2023.

"Если говорить про скидки, то они в реальности меньше, и будут еще меньше. Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо", - ответил Орешкин на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который поднял этот вопрос в рамках сессии.

"У нас, как я понимаю, дружественные отношения - Китай, Индия. Мы поставляем в Индию со скидкой, с очень большой скидкой. Я бы хотел понять, поскольку дружба у нас в обычных отношениях безгранична, насколько дальше большой может быть дальше эта скидка?" - спросил Макаров.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.