Власти Москвы спрогнозировали окупаемость затрат на МЦД в четыре раза к 2026 году

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, инфраструктурные кредиты дают большой экономический эффект в виде дополнительных доходов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Инвестиции в проект Московских центральных диаметров составили 600 млрд рублей, затраты на реализацию проекта окупятся в четыре раза к 2026 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы сделали упор на создание транспортной инфраструктуры. <…> Объем инвестиций в создание МЦД составил 600 млрд рублей. Это пример того, как транспортный проект, который софинансировался за счет трех источников, дал огромный эффект для бюджета не только нашего региона, но и тех, где курсируют поезда Московских центральных диаметров. <…> Сейчас у нас работают МЦД-1 и МЦД-2, планируем в этом году запустить МЦД-3 и МЦД-4. Всю инфраструктуру доделаем до 2026 года. И уже к этому моменту мы заработаем на этом проекте в четыре раза больше, чем потратили", - сказал Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, инфраструктурные кредиты дают настолько большой экономический эффект в виде дополнительных доходов, которые позволяют в последующие годы наращивать инвестиции и на другие менее рентабельные проекты.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.