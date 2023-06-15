Эксперт ожидает роста российской доли в мировом производстве вина выше 3% к 2030 году

Руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов также спрогнозировал увеличение динамики производства вина в России по объему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Доля России в общем производстве вина в мире превысит 3% к 2030 году, она растет уже сейчас. Такую оценку представил в ходе ПМЭФ руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По его словам, ключевыми факторами, определяющими тенденцию, является климат, конечность ресурсов классических винных регионов и естественная динамика цен. "Все это по сути очищает путь российскому производителю, который уже окреп и готов захватывать новые рынки", - отметил Дальнов.

По его словам, доля страны в общем производстве вина превысит 3% к 2030 году, а уже в 2023 году среднегодовой экспорт вина из России превысит $9,3 млн.

Эксперт также спрогнозировал увеличение динамики производства вина в России по объему - в 2023 году она превысит отметку в 50 млн декалитров. В целом производство вина в России с 2022 по 2023 гг. вырастет на 3,5 п. п. в объеме.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.