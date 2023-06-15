АСЕАН отметил большой потенциал в сотрудничестве с ЕАЭС

Председатель Делового консультативного совета Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Аршад Расджид считает, что организации могут объединить усилия и обеспечить экономическое развитие, рост инвестиций и интеграции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) видят большой потенциал во взаимодействии со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в четверг председатель Делового консультативного совета АСЕАН Аршад Расджид в ходе своего выступления по видеосвязи на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Страны АСЕАН видят большой потенциал во взаимодействии с ЕАЭС, - подчеркнул председатель совета. - За счет тех ресурсов, что у нас есть, мы можем объединить наши усилия и обеспечить экономическое развитие, рост инвестиций и интеграции".

Расджид отметил, что укрепление отношений АСЕАН и ЕАЭС будет способствовать диверсификации экономик их участников, повышению конкурентоспособности и содействию инновациям. "АСЕАН может дополнить богатую ресурсами экономику ЕАЭС, что станет преимуществом для наших быстрорастущих рынков", - заявил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.