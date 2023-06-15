В Чувашии объем господдержки промышленности вырос в 20 раз за 3 года

По словам главы республики Олега Николаева, в 2020 году промышленность получила 365 млн рублей, в 2022 году уже 7,6 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии смогли добиться увеличения государственной поддержки промышленности в 20 раз за последние 3 года. Об этом в четверг сообщил глава республики Олег Николаев на деловом завтраке ПАО "Промсвязьбанк" "Экономические приоритеты - 2023: как изменились цели российского бизнеса и регионов", который включен в программу Петербургского международного экономического форума.

"Объем господдержки промышленности вырос более чем в 20 раз за последние 3 года. <…> То есть если в 2020 году у нас промышленность получила через различные формы поддержки 365 млн рублей, то в прошлом году было 7,6 млрд рублей", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации главы Чувашии, в числе приоритетных отраслей машиностроение, оборонно-промышленный комплекс и электротехника. По словам Николаева, власти республики обратили прежде всего внимание на инвесторов, которые работают внутри региона. "Здесь мы разделили на две составляющие - прежде всего это крупный бизнес, с кем мы работаем индивидуально. Мы разработали практический план совместных действий с каждым крупным предприятием, потому что к нему можно подойти персонально", - отметил глава республики.

Николаев уточнил, что совместно с крупным бизнесом власти республики синхронизируют программы. "То есть бизнес развивает инвестиционный проект, мы развиваем социальные проекты вокруг этого инвестиционного проекта, естественно, в том числе вопросы транспортного обеспечения, системы профессионального образования, которая находится в зоне нашей ответственности", - пояснил он.

Глава региона сообщил, что отдельная работа в республике ведется и для развития малого бизнеса. "В прошлом году мы разработали инвестиционный профиль каждого муниципалитета, то есть создали команду специальную экспертов, которые пошли в каждый муниципалитет опрашивать бизнес, людей, чиновников. <...> Выявили перспективы или направления", - сказал Николаев.

Он уточнил, что в результате такой работы в республике появилась внутренняя специализация каждого муниципалитета. "Мы в прошлом году добились того, что инвестиции выросли на 25%, пока в этом году тоже растем на 27% относительно прошлого года. И будем делать все, чтобы поддержать этот темп", - подчеркнул он.